Green pass esteso a 9 mesi, ipotesi di averlo già dopo la prima dose di vaccino. Il certificato anche per matrimoni e congressi (Di lunedì 17 maggio 2021) Un pass vaccinale ?nuovo?. O meglio un documento più facile da ottenere, con una durata estesa fino a 9 mesi e utile non solo per gli spostamenti ma anche per accedere a matrimoni,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 17 maggio 2021) Unvaccinale ?nuovo?. O meglio un documento più facile da ottenere, con una durata estesa fino a 9e utile non solo per gli spostamenti maper accedere a,...

Agenzia_Ansa : Il 5 giugno test in discoteca, in 2000 a Gallipoli con il green pass #ANSA - borghi_claudio : @valy_s Alla fine scopriamo che l'unico utilizzo del famoso green pass sarà il MATRIMONIO ????? Io meglio che non pa… - ItaliaViva : Dobbiamo dare il messaggio che siamo un Paese sicuro e spingere sul green pass. La maggiore preoccupazione sul turi… - leomirti : RT @sabrimaggioni: #Bassetti “Eh, ma io che ho fatto vaccino a dicembre vorrebbe dire che qs estate non posso viaggiare se non rifaccio il… - Pep61976291 : @SusannaCeccardi Green pass per gli invitati al matrimonio. Primo passo fino alla completa eliminazione dei matrimoni ???? -