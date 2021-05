Anthony Fauci | “Lavoriamo ad un vaccino anti-Covid in pillole”

(Di lunedì 17 maggio 2021) “ad un”, ha annunciato il virologo. In un’intervista su Rai3 a Che tempo che fa,ha affermato che non è possibile eliminare il coronavirus, ma è possibile controllarlo. Poi ha sottolineato che è possibile interrompere questa pandemia solo con le vaccinazioni. Cosa ha detto? Il virologo

Il vaccino anti - Covid da assumere in pillole "non è ancora una realtà", ma "ci stiamo lavorando insieme a Pfizer". Lo ha dichiarato il celebre immunologo americano, Anthony Fauci, intervistato nel corso della trasmissione "Che tempo che fa", da Fabio Fazio. "Non credo si possa eliminare il Covid . Possiamo controllarlo. Dovremo continuare a vaccinare con ...