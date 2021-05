ReiThera, la Corte dei Conti boccia il decreto per la produzione del vaccino italiano (Di venerdì 14 maggio 2021) La Corte dei Conti non ha registrato il decreto per la produzione del vaccino italiano ReiThera. Lo rende noto la stessa Corte in una nota. La Conte dei Conti racconta tutti i passaggi del confronto... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 14 maggio 2021) Ladeinon ha registrato ilper ladel. Lo rende noto la stessain una nota. La Conte deiracconta tutti i passaggi del confronto...

