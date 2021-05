«Il futuro che ci aspetta», il primo webinar de La Cucina Italiana (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Cucina Italiana, il 19 Maggio alle ore 15:00, dà appuntamento per il primo webinar «Il futuro che ci aspetta. Nuovi modi di stare a tavola all’insegna della sostenibilità e della biodiversità» volto alla valorizzazione delle eccellenze del nostro Paese che si caratterizzano per un approccio virtuoso. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Cucina Italiana, il 19 Maggio alle ore 15:00, dà appuntamento per il primo webinar «Il futuro che ci aspetta. Nuovi modi di stare a tavola all’insegna della sostenibilità e della biodiversità» volto alla valorizzazione delle eccellenze del nostro Paese che si caratterizzano per un approccio virtuoso.

Advertising

TeresaBellanova : Per due anni il Pd ha inseguito un'alleanza con il M5S che, alla prova dei fatti, non c'è. Le alleanze strategiche… - CalabriaTw : Condivido l’appello delle associazioni delle imprese di #Roma: ora è il momento, anche per il #Centrodestra, di es… - DadoneFabiana : Porteremo in consiglio dei ministri queste norme perchè i #giovani che vogliono costruirsi un #futuro devono essere… - fax73 : RT @lisadf: .@FASTWEB sempre sulla frontiera dell’innovazione. Oggi presentiamo NeXXt: un internet box che integra assistente vocale e #IA… - fnicodemo : RT @lisadf: .@FASTWEB sempre sulla frontiera dell’innovazione. Oggi presentiamo NeXXt: un internet box che integra assistente vocale e #IA… -