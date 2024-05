Commissione di Vigilanza Rai, audizione di Giampaolo Rossi e Roberto Sergio - commissione di vigilanza Rai, audizione di Giampaolo Rossi e Roberto Sergio - (Agenzia Vista) Si è tenuta in commissione di vigilanza Rai l'audizione di Giampaolo Rossi e Roberto Sergio.

Fonte: Agenzia Vista ...

Sanremo, la Rai fa causa a John Travolta per le scarpe: chiesti i danni e lo stop al compenso - Sanremo, la Rai fa causa a John Travolta per le scarpe: chiesti i danni e lo stop al compenso - durante l’audizione in commissione parlamentare di vigilanza Rai. Sergio ha sottolineato che, “trattandosi peraltro di un logo poco noto al pubblico, non è stato riconosciuto dagli addetti ai ...

Rai, procedimento contro Serena Bortone. Ma l’ad Sergio “ripesca” Saviano - Rai, procedimento contro Serena Bortone. Ma l’ad Sergio “ripesca” Saviano - La Rai chiederà «chiarimenti e spiegazioni» a Serena Bortone, la conduttrice di “Che sarà..” che aveva denunciato la cancellazione del monologo di ...