9 maggio - la pillola compie 64 anni La sessualità tra falsi miti e tabù

(Di giovedì 9 maggio 2024) Firenze, 92024 – Era il 9del 1960 quando la Food and Drug Administration approvò la vendita dellaanticoncezionale negli Stati Uniti. Il giorno dopo era sugli scaffali delle farmacie americane, anche se all’inizio debuttò come ausilio ai disturbi del ciclo. In Europa sarebbe arrivata nel '61, fu autorizzata in Italia nel '67 per fini terapeutici, ma divenne accessibile di fatto solo nel 1976, quando il Ministero della Sanità abrogò le norme che ne vietavano la vendita. Laanticoncezionale, simbolo della liberazione e dell’autodeterminazione della donna, è nella storia non solo della medicina e delle scoperte scientifiche del '900, ma anche del costume e della società. Oggi è utilizzata da oltre 100 milioni di donne nel mondo. La storia contrastata dellaincrocia ...