Formia - le iniziative per l’80° anniversario della liberazione della città

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – Era il 18 maggio del 1944 quando le truppe alleate entrarono nelladidistrutta da ripetuti e pesanti bombardamenti. Per i pochi rimasti fu la fine di un incubo, iniziato nel settembre del 1943 con la firma dell’armistizio e proseguito nei mesi successivi in concomitanza con l’apertura del fronte di Cassino. Bombardamenti, fame, gelo, eccidi, deportazioni di massa. Il bilancio finale fu pesante: in unadi appena 11 mila abitanti (tanti ne contavanel 1943) persero la vita 1412 civili. Indelebili atrocità ricordate nella Sala Sicurezza del Palazzo Comunale, che ha ospitato la presentazione dellerealizzate in occasione delle celebrazioni per...