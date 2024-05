Fiumicino - con Femminile Universale di parla di autodeterminazione e diritti

Dopo aver introdotto il programma “She Can fly” per aumentare la presenza delle donne al comando di aerei commerciali ben oltre l’attuale media nel settore, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna la compagnia aerea fa volare un ...

LND Quarto Tempo, la Rappresentativa femminile laziale U15 si raduna: le scelte per il 13 maggio - LND Quarto Tempo, la Rappresentativa femminile laziale U15 si raduna: le scelte per il 13 maggio - Alle ore 19.15 di lunedì 13 maggio, al PalaLevante, si terrà il primo stage della Rappresentativa femminile Under 15 laziale, che prenderà parte all'evento LND Quarto Tempo. La kermesse avrà luogo a L ...

Calcio a 5 Serie D Femminile – Latina Sport Academy, atteso derby di Coppa Lazio per la Femminile - Calcio a 5 Serie D femminile – Latina Sport Academy, atteso derby di Coppa Lazio per la femminile - Si tratta di un derby sentitissimo, gara d’andata dei quarti di finale della competizione regionale, alla quale seguirà il match nella tana delle avversarie mercoledì 15 maggio ...

Spreco alimentare, Adr e «Too good to go» uniti per salvare 12mila pasti l'anno - Spreco alimentare, Adr e «Too good to go» uniti per salvare 12mila pasti l'anno - Secondo le previsioni si risparmieranno 30 tonnellate di anidride carbonica, 9 milioni di litri d’acqua e i 33 mila metri quadrati di terreno ...