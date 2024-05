A Milano fiorisce Orticola - la mostra dal pollice verde che rivolge lo sguardo ai giovani

In arrivo la 2a edizione del Festival Universitario di University Network - In arrivo la 2a edizione del Festival Universitario di University Network - University Network - società under 30 che svolge un ruolo chiave per aziende e università nell'interazione con la Gen Z - ha annunciato oggi l'arrivo della seconda edizione del più grande evento ...

Milano: al via la 27esima edizione di Orticola - Fino a lunedì 27 maggio, i possessori del biglietto di ingresso a orticola potranno visitare con uno sconto le mostre "Cèzanne\ Renoir" ...

Orticola 2024, più di 180 espositori di fiori e piante arrivano a Milano - Dal 10 al 12 maggio a milano, presso i Giardini Pubblici Montanelli, torna orticola, la mostra mercato di fiori, piante e frutti insoliti, che accoglie i visitatori nel cuore di Porta Venezia. Il tema ...