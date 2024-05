Rai - chi lavora sotto processo | dove si spingono i giornalisti anti-Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non si danno pace. Lo sciopero del “Soviet” Usigrai è fallito, Tg1 e Tg2 sono andati regolarmente in onda – come altri spazi informativi e i programmi di approfondimento – e loro, sindacato “rosso” Usigrai, giornali di sinistra e politici dell'opposizione gridano allo scandalo. «Hanno boicottato lo sciopero, è la dimostrazione che Tele-esiste!». C'è di più: l'Usigrai, che dopo la nascita dell'associazione Unirai non detiene più il monopolio sindacale – motivo per cui la mobilitazione è stata un fiasco – ha chiesto che l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, e il direttore generale, Giampaolo Rossi, riferiscano l'accaduto in commissione di Vigilanza, cosa che accadrà oggi alle 20.15. Perché? «Leggiamo con preoccupazione e stupore sulla stampa», ha scritto in una nota l'Usigrai, «la notizia secondo cui, nei giorni precedenti allo sciopero, da Viale ...