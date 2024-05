La canzone più brutta e la più bella del momento

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’altro giorno ho segnalato la scultura italiana piùdel, oggi segnalo laitaliana piùdel: “Femme fatale” di Emma. Su Open un laudatore ha definito la sua musica “asfissiante”: non fosse stato così ben disposto quale aggettivo avrebbe usato? Io non ci provo nemmeno anche perché per riuscire a leggere il testo ho dovuto togliere l’audio, disturbava troppo. Ho potuto così scorrere un catalogo di stereotipi ammuffiti: il caffè “un po’ bohémien”, le scalinate di Montmartre, la torre Eiffel, la luna “soubrette”… Parole in putrefazione. Per riprendermi segnalo laitaliana piùdel: “Zanzare” di Chiarè ossia Chiara Ianniciello da Roccapiemonte (Salerno). Lei, cantante e contrabbassista, è fresca e ...

Joe Bastianich ha protesta to in diretta all' Isola dei famosi 2024 . Il naufrago si è rivolto a Vladimir Luxuria, rimarcando come un momento intenso a lui dedicato sia stato trasformato in "una cosa stupida".Continua a leggere

Serie A2, notte fonda a Roma per Nardò: l'HDL perde 89-87 - Serie A2, notte fonda a Roma per Nardò: l'HDL perde 89-87 - Anche a Roma Hdl Nardò Basket mostra la brutta faccia di se stessa e si arrende a Luiss al ... Confusi, timorosi e fallosi, gli uomini di Dalmonte si smarriscono nel momento più importante della sfida ...

A2 Playout - Notte fonda in casa della Luiss Roma per la Hdl Nardò - A2 Playout - Notte fonda in casa della Luiss Roma per la Hdl Nardò - Il Toro è in ginocchio. Anche a Roma Hdl Nardò Basket mostra la brutta faccia di se stessa e si arrende a Luiss al termine di una gara condotta per metà ...

Malagrotta – Rocca: Affidate le gare, momento storico - Malagrotta – Rocca: Affidate le gare, momento storico - "E' momento storico e mi auguro di non dovere più subire l'umiliazione di trovare i carabinieri a sostenere le politiche ambientali e di messa in ...