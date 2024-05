Il Real Madrid in finale di Champions - Bayern battuto 2-1

(Di mercoledì 8 maggio 2024)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Con una rimonta da urlo a cavallo del novantesimo ilribalta ilMonaco e stacca il pass per ladiLeague con il Borussia Dortmund. Una doppietta del neoentrato Joselu annulla il gran gol di Davies e vale il 2-1 che manda i galacticos a Wembley. Ancelotti ritrova Carvajal e il suo innesto è l'unica novità rispetto alla sfida dell'Allianz. Tuchel lancia Gnabry e Pavlovic e tiene fuori Muller e Goretzka. In difesa torna De Ligt al posto di Kim. Ritmi alti e intensità alle stelle sin dalle prime battute. Prima del quarto d'ora colossale doppia chance per il: Carvajal imbuca da destra per Vinicius che controlla in area e calcia in diagonale trovando un super Neuer, bravo con la punta delle dita ad ...

