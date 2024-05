Aviaria nelle mucche - cosa significa il divieto dell’Oms sul consumo del latte crudo che non riguarda quello pastorizzato

Roma, 8 maggio 2024 – “L’epidemia, finora, ha interessato sei allevamenti di mucche da latte in nove stati americani. È stato segnalato un solo caso umano , almeno 220 persone sono monitorate e almeno 30 sono state sottoposte a test. molte di più, ...

Anche se la maggior parte dei ceppi di Escherichia coli sono innocui, alcuni pos sono avere gravi conseguenze per la salute umana. Alcuni ceppi sono in grado infatti di produrre una tossina molto potente e nociva, la verocitotossina. Nei casi più ...

Roma, 4 aprile 2024 – Tiene banco il caso dell’uomo contagiato da influenza Aviaria in Usa. Le autorità americane sono in allarme dopo che le analisi di laboratorio hanno confermato la presenza del virus H5N1 in un lavoratore del settore ...