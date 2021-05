Tuffi: l’Italia fa sognare in vista degli Europei di Budapest. E a Tokyo 2020… (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ un’Italia dei Tuffi che esce meglio del previsto dalla Coppa del Mondo a Tokyo, appena conclusasi. Fino a settimana scorsa gli azzurri avevano qualificato una sola atleta ai Giochi, Noemi Batki, attraverso i Mondiali di Gwangju 2019. Ebbene, ora la squadra nazionale si trova con sei carte olimpiche, visto che alla triestina d’Ungheria si sono aggiunti i nomi di Chiara Pellacani, Elena Bertocchi (per il synchro 3m), Giovanni Tocci (synchro 3m), Lorenzo Marsaglia (synchro 3m e individuale 3m) e Sarah Jodoin Di Maria, la vera grande rivelazione che torna dal Giappone, dove ha esordito per la prima volta in una grande manifestazione mondiale, con notevoli certezze in più e un clamoroso 5° posto in finale dalla piattaforma 10m. L’ItalTuffi però non si ferma, perché è già tempo di campionati Europei e i ragazzi, con lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ un’Italia deiche esce meglio del previsto dalla Coppa del Mondo a, appena conclusasi. Fino a settimana scorsa gli azzurri avevano qualificato una sola atleta ai Giochi, Noemi Batki, attraverso i Mondiali di Gwangju 2019. Ebbene, ora la squadra nazionale si trova con sei carte olimpiche, visto che alla triestina d’Ungheria si sono aggiunti i nomi di Chiara Pellacani, Elena Bertocchi (per il synchro 3m), Giovanni Tocci (synchro 3m), Lorenzo Marsaglia (synchro 3m e individuale 3m) e Sarah Jodoin Di Maria, la vera grande rivelazione che torna dal Giappone, dove ha esordito per la prima volta in una grande manifestazione mondiale, con notevoli certezze in più e un clamoroso 5° posto in finale dalla piattaforma 10m. L’Italperò non si ferma, perché è già tempo di campionatie i ragazzi, con lo ...

