Vaccini, in consegna altri 2,5 milioni di dosi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono in consegna altri 2,5 milioni di dosi di vaccino. Lo rende noto la struttura del Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo sottolineando che è iniziata la consegna alle Regioni di 2,1 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono in2,5didi vaccino. Lo rende noto la struttura del Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo sottolineando che è iniziata laalle Regioni di 2,1 ...

MediasetTgcom24 : Vaccini, in consegna altri 2,5 milioni di dosi #Pfizer - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, in consegna altri 2,5 milioni di dosi #Pfizer - messina_oggi : In arrivo in tutta Italia 2,5 milioni di vacciniROMA (ITALPRESS) - E' iniziata la consegna diretta alle regioni di… - lifestyleblogit : Covid Italia, oltre 2 mln di vaccini in consegna alle Regioni - - BasicLifeSupp : Covid. In consegna alle Regioni circa 2,5 milioni di vaccini -