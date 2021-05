Burdisso: «Mourinho? Eccezionale, verrà applaudito a San Siro. Vi svelo il suo giocatore chiave» (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex difensore di Inter e Roma, tra le altre, Nicolas Burdisso ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di Jose Mourinho L’ex difensore di Roma e Inter tra le altre, Nicolas Burdisso, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport rilasciando alcune dichiarazioni su Jose Mourinho. ANTICIPAZIONE – «No, ci siamo salutati come succede ogni tanto. Siamo rimasti in contatto» REAZIONE – «Ho capito che succedeva qualcosa all’annuncio su Fonseca, a Roma non si può stare senza allenatore per 2-3 giorni. Una strategia intelligente e ben fatta quella su Mourinho» RICORDO DI MOU – «Impossibile dirne uno perchè abbiamo vissuto momenti bellissimi tra campo, spogliatoio e vita sociale. Lui è Eccezionale» VINCERE A ROMA – «Secondo me aprirà un ciclo, vincere a Roma non è semplice ma lui è un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex difensore di Inter e Roma, tra le altre, Nicolasha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di JoseL’ex difensore di Roma e Inter tra le altre, Nicolas, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport rilasciando alcune dichiarazioni su Jose. ANTICIPAZIONE – «No, ci siamo salutati come succede ogni tanto. Siamo rimasti in contatto» REAZIONE – «Ho capito che succedeva qualcosa all’annuncio su Fonseca, a Roma non si può stare senza allenatore per 2-3 giorni. Una strategia intelligente e ben fatta quella su» RICORDO DI MOU – «Impossibile dirne uno perchè abbiamo vissuto momenti bellissimi tra campo, spogliatoio e vita sociale. Lui è» VINCERE A ROMA – «Secondo me aprirà un ciclo, vincere a Roma non è semplice ma lui è un ...

