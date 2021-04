"Mi spiace per te", "Calza bucata". Terremoto a Mediaset, sfregio e caos dietro le quinte: un grosso caso per Ilary Blasi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un grosso caso all'Isola dei famosi. Già, perché ora Jeda Lenfoire, fidanzato di Vera Gemma, passa all'attaco su Instagram. Il punto è che qualcuno non ha accettato la sua presenza al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, quella Blasi che ha più volte dimostrato di adorare Jade. E così ecco che il ragazzo ha pubblicato un durissimo sfogo sul suo profilo Instagram contro un opinionista 40enne di cui non ha fatto il nome. Era chiaro però si riferisse a Roger Garth e la conferma è arrivata subito dopo, su Fanpage. Lo scontro tra i due prosegue da tempo. E nel suo sfogo Jeda si è detto pronto a far cadere la maschera da finto buonista dell'opinionista 40enne, destinatario del suo attacco. Prima ha affermato che Garth vale "quanto una Calza bucata". E poi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Unall'Isola dei famosi. Già, perché ora Jeda Lenfoire, fidanzato di Vera Gemma, passa all'attaco su Instagram. Il punto è che qualcuno non ha accettato la sua presenza al reality di Canale 5 condotto da, quellache ha più volte dimostrato di adorare Jade. E così ecco che il ragazzo ha pubblicato un durissimo sfogo sul suo profilo Instagram contro un opinionista 40enne di cui non ha fatto il nome. Era chiaro però si riferisse a Roger Garth e la conferma è arrivata subito dopo, su Fanpage. Lo scontro tra i due prosegue da tempo. E nel suo sfogo Jeda si è detto pronto a far cadere la maschera da finto buonista dell'opinionista 40enne, destinatario del suo attacco. Prima ha affermato che Garth vale "quanto una". E poi, ...

