(Di lunedì 26 aprile 2021) Ancora unafrode online attraverso messaggio SMS. Dopo quella dei buoni sconto Amazon e quella del “pacco che sta arrivando” ora lapiù temuta si chiama. A denunciarla su Twitter il ricercatore per la sicurezza Rajshekhar Rajaharia, che in un video ha mostrato cosa accade se si scarica questa fantomatica versione rosa del servizio di messaggistica instantanea. L’esperto ha affermato che questa versione contiene un malware che potrebbe consentire a un hacker di prendere il controllo del telefono, dati sensibili compresi. La particolarità di questaè chesolamente, ovvero gli utenti Android. Respiro di sollievo dunque per chi utilizza un sistema operativo differente. Il ...

Advertising

FQMagazineit : “Whatsapp Pink”, la nuova truffa che colpisce solo alcuni telefoni. Ecco quali - Tecno_Corriere : Una versione rosa dell’applicazione WhatsApp, noto servizio di messaggistica, è apparsa sul web, ma non è assolutam… - infoitscienza : Ancora attiva la truffa WhatsApp rosa: la versione pink è fake - infoitscienza : Ancora attiva la truffa WhatsApp rosa | la versione pink è fake - EmanueleCanta : WhatsApp Pink è una truffa: in Rete una finta versione dell’app che contiene malware -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp Pink

L'app chiamataè in realtà un pericoloso virus. Ecco il suo funzionamento e come proteggersi. Un nuovo pericolo è stato segnalato su. Si chiamae rappresenta un rischio elevato ...Precedente VO2 Team, Francesca Barale sul podio a Corridonia La tua pubblicità qui Invia segnalazioni333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Tel 0523 590590 Le più ...Occhio all’annuncio su WhatsApp rosa: la versione pink non esiste. Secondo le prime ricostruzioni, la storia di WhatsApp rosa potrebbe portarci dritti ad un’app dannosa, in grado sulla carta di rubare ...Su Android è comparsa l'app Whatsapp Pink, ma è una truffa pericolosa. Se vi è comparsa sul vostro cellulare l'app di Whatsapp in versione Pink, sappiate che non è una stravaganza dating di WA, ma una ...