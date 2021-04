Reggio Calabria, murales per il 25 aprile. Ciccone (Gioventù Nazionale): “ennesimo buco nell’acqua di questa amministrazione” (Di venerdì 23 aprile 2021) Reggio Calabria, murales per il 25 aprile. Ciccone (Gioventù Nazionale): “l’ennesimo buco nell’acqua di questa amministrazione Falcomatà che ogni giorno si dimostra sempre più lontana dalla realtà, più attenta ai vezzi che alla concretezza dell’azione politica volta al bene comune” “Reggio Calabria, in quest’ultimo periodo, può essere paragonata ad una nave che pian piano si avvicina ad una scogliera, una nave capitanata da un’amministrazione che non fa nulla per virare, o meglio, prova a farlo in maniera errata”. E’ quanto afferma il presidente della federazione metropolitana di Gioventù ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021)per il 25): “l’diFalcomatà che ogni giorno si dimostra sempre più lontana dalla realtà, più attenta ai vezzi che alla concretezza dell’azione politica volta al bene comune” “, in quest’ultimo periodo, può essere paragonata ad una nave che pian piano si avvicina ad una scogliera, una nave capitanata da un’che non fa nulla per virare, o meglio, prova a farlo in maniera errata”. E’ quanto afferma il presidente della federazione metropolitana di...

Advertising

ItalianAirForce : Si è concluso un #TrasportoSanitarioUrgente da Reggio Calabria a Ciampino con un #Falcon50 a favore di un neonato i… - ItalianAirForce : #InCorsoOra un #TrasportoSanitarioUrgente a favore di un neonato in imminente pericolo di vita da Reggio Calabria a… - poliziadistato : Reggio Calabria, operazione di #PoliziadiStato @_Carabinieri_ e @GDF contro #ndrangheta Sono in corso arresti, perq… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio, Confesercenti strepita contro un decreto che discrimina i ristoratori) è stato pubblica… - 80Ciaccarini : RT @CattedraleRC: Chiediamo a San Giorgio di proteggere Reggio, come nel passato fece: liberaci dalla pandemia! ...il patrimonio di fede e… -