Clara e Fabio, Matrimonio a prima vista: stanno ancora insieme (Di giovedì 22 aprile 2021) Clara e Fabio sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2021, per loro ci sarà il lieto fine, oppure le complicazioni li porteranno a divorziare? Fabio e Clara, chi è la coppia innamorata di Matrimonio a prima vista (Screenshot)La coppia ha chiuso l'avventura nello show televisivo con un convinto e soprattutto appassionato si, in molti si chiedono se la coppia è ancora innamorata come prima. Nell'ultima puntata, la donna ha svelato le sue paure più profonde, il pensiero di dover scegliere tra l'uomo e i suoi amati animali, non vorrebbe mai che arrivasse questo momento. L'uomo ha fatto intendere che si può cercare di trovare un compromesso adeguato, proprio ...

EleonoraDAmore : #Clara spiega meglio cosa non è andato di #Fabio e perché non è stata un'attrice: 'Mi diceva come vestirmi, di mett… - Jynial : che dolci fabio e clara, sembrano volersi davvero bene #MatrimonioAPrimaVista - LiviaZaruty : ??E POI MATRIMONIO A PRIMA VISTA SEI MESI DOPO | GASLIGHTING FABIO X CLARA - manchinellaria : Qualcuno che ha già visto la puntata del 'e poi' mi racconta bene di Clara e Fabio? Ho bisogno di spoiler ?? #MatrimonioAPrimaVista - infoitcultura : Matrimonio a prima vista…e poi: tra Clara e Fabio finale inaspettato -