Il mercato in campo – Crederci sempre. Lo insegna Davide Nicola (Di mercoledì 21 aprile 2021) La clamorosa rimonta nel finale con il Sassuolo poteva sembrare un fuoco di paglia vista la successiva debacle di Crotone. Si correva seriamente il rischio di bruciare il fattore psicologico generato da un successo insperato simbolo di una netta inversione di tendenza, passando da vittime a protagonisti di remuntade. I granata, reduci dalle sconfitte con Inter e Sampdoria con un numero non elevato di occasioni in rapporto alla mole di gioco espressa, si sono ritrovati ad un bivio delicatissimo in occasione del derby. È arrivato un punto, si è sfiorata la storica vittoria, è stato collocato un tassello fondamentale nel mosaico salvezza per classifica, morale, autostima. Il blitz di Udine e la rimonta con la Roma hanno portato sei punti pesantissimi, consentendo ai granata di riagganciarsi alle dirette concorrenti dopo tempo immemore e mettendo il Cagliari quasi con le spalle al ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) La clamorosa rimonta nel finale con il Sassuolo poteva sembrare un fuoco di paglia vista la successiva debacle di Crotone. Si correva seriamente il rischio di bruciare il fattore psicologico generato da un successo insperato simbolo di una netta inversione di tendenza, passando da vittime a protagonisti di remuntade. I granata, reduci dalle sconfitte con Inter e Sampdoria con un numero non elevato di occasioni in rapporto alla mole di gioco espressa, si sono ritrovati ad un bivio delicatissimo in occasione del derby. È arrivato un punto, si è sfiorata la storica vittoria, è stato collocato un tassello fondamentale nel mosaico salvezza per classifica, morale, autostima. Il blitz di Udine e la rimonta con la Roma hanno portato sei punti pesantissimi, consentendo ai granata di riagganciarsi alle dirette concorrenti dopo tempo immemore e mettendo il Cagliari quasi con le spalle al ...

