Tour of the Alps 2021, le pagelle di oggi: Yates entusiasmante, Quintana deludente (Di martedì 20 aprile 2021) Simon Yates ha semplicemente dominato la seconda tappa del Tour of the Alps 2021, la Innsbruck – Feichten im Kaunertal. Il campione britannico ha staccato tutti in salita e ha rifilato distacchi veramente importanti. Solo Pavel Sivakov, al momento, si trova a meno di un minuto da Yates nella classifica generale. Di seguito andiamo a dare i voti a protagonisti di quest'entusiasmante giornata con le nostre pagelle. LE pagelle DELLA SECONDA TAPPA DEL Tour OF THE Alps 2021 SIMON Yates (BIKEEXCHANGE) VOTO 10: Il britannico attacca a spron battuto sulla salita di Kaunergrat, stacca tutti e si produce una fantastica cavalcata solitaria. Va fortissimo in discesa, ove il suo vantaggio sui primi ...

