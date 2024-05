Palio - premi speciali per gli alfieri In memoria di Fronzaroli e Salvadori

(Di venerdì 10 maggio 2024) La giunta comunale ieri ha deciso di accogliere la richiesta della Lupa e quella avanzata dall’Onda di offrire uno speciale alle due coppie diche si contraddistingueranno, rispettivamente, in occasione del corteo storico del 2 luglio e 16 agosto, per commemorare il lupaiolo Leonardoe I’ondaiolo Massimo, prematuramente scomparsi. La Contrada della Lupa ha proposto di assegnare uno speciale alla migliore coppia dideldel 2 luglio indel contradaiolo, prematuramente scomparso il 16 maggio 2023, Leonardo, che nel 1998 fu vincitore del Masgalano. La Contrada Capitana dell’Onda ha proposto, invece, di assegnare uno speciale alla migliore ...

Palii di Siena 2024, premi speciali per gli alfieri - Palii di Siena 2024, premi speciali per gli alfieri - Palii di Siena 2024, premi alfieri: la giunta comunale accoglie le proposte delle Contrade della Lupa e dell’Onda ...

Palii 2024: premi speciali per gli alfieri come proposto da Lupa e Onda - Palii 2024: premi speciali per gli alfieri come proposto da Lupa e Onda - SIENA. La giunta comunale ha deciso di accogliere la richiesta della Contrada della Lupa e quella avanzata dalla Contrada Capitana dell’Onda di offrire un ...

Giuramento dei Rettori e Paliotto per la festa di San Secondo - Giuramento dei Rettori e paliotto per la festa di San Secondo - I festeggiamenti di San Secondo segnano l'inizio dell'anno paliesco. Da sabato scorso è infatti iniziato il conto alla rovescia che porterà al palio di Asti 2024 che il sindaco Maurizio Rasero ha ...