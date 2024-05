A Roma è Nadal | Sto crescendo Arnaldi rimonta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Con i giovani puledri fermi ai box, tocca ai vecchi fusti scaldare gli Internazionali d’Italia.ci è riuscito subito, tornando dopo due anni di assenza forzata in quello che è il suo regno incontrastato, con dieci vittorie al Foro Italico: il boato con cui lo ha accolto il pubblico dila dice lunga sull’affetto che lo spagnolo riscuote, a maggior ragione ora che tutti sanno che sarà la sua ultima partecipazione. L’avversario non era blasonatissimo, il belga Zizou Bergs, ma c’è voluta unaper vincere dopo quasi tre ore.oggi è numero 305 Atp, ha perso il primo set 4-6 contro il 24enne belga e poi si è sciolto trovando i suoi colpi: 6-3 nel secondo set, 6-4 nel terzo e la festa del pubblico. "Ho bisogno di trovare equilibrio e match come questo aiutano, ma mi sento più vicino a quello che so di ...