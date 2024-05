Leucemie infantili Basket for kids per sostenere i piccoli malati

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una due giorni di sport dove l’agonismo si mette a servizio di chi ha più bisogno. Èfor– inserito negli appuntamenti della Civil Week – che domani e domenica torna, per il terzo anno consecutivo, nel centro di Piazza Tre Torri a CityLife, con lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’associazione Comitato Maria Letizia Verga che sostiene i bambini affetti da leucemia. Se l’edizione 2023 si è chiusa raccogliendo 15mila grazie alla partecipazione di oltre 1.900 cestisti U16, 45 squadre e più di 15mila canestri realizzati, quest’anno l’obiettivo è ancora più ambizioso: coinvolgere sempre più sportivi e appassionati, così da battere il record di canestri dello scorso anno. Partecipare è semplice, gratuito e prevede due modalità: squadra o single players. Dalle 10 alle 18 di ogni giorno saranno disponibili – per gli iscritti e per tutti ...

