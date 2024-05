Bruxelles è la nostra casa Vannacci rappresenta l’Europa della paura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Antonio Mazzeo (Pd), presidente del Consiglio regionaleToscana, che cosa l’ha spinta a giocarsi la carta per? "è la, il nostro futuro. Oltre il 60% dei decreti legislativi italiani “nasce” a. Faccio un esempio concreto: in Toscana oltre 13mila famiglie hanno l’asilo nido gratis grazie ai fondi sociali europei. C’è bisogno di questo: welfare, crescita e lavoro sicuro e dignitoso". Che cosa porterà asua esperienza amministrativa in Toscana? "Le buone pratiche promosse dallaregione come quella dello psicologo di base che sogno possa essere estesa a tutti i cittadini europei. Poi serve la concretezza di chi tutti i giorni prova a dare risposte ai cittadini. Lo ...