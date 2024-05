Violenza in gita scolastica La denuncia di una 15enne | Uno studente mi ha stuprato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) FIRENZE Unadi classe si è trasformata in incubo per unassa straniera di 15 anni. È successo nella notte tra domenica e lunedì scorso in un hotel di Firenze: la ragazza ha raccontato di essere stata violentata in una delle stanze dell’albergo da unoitaliano, iscritto a una scuola diversa e maggiorenne, anche lui ine alloggiato nello stesso hotel. La giovane era in città per un viaggio che l’istituto aveva organizzato da tempo per la fine dell’anno scolastico. Un viaggio pensato per conoscere le bellezza della Toscana, mutato ben presto in un vero e proprio dramma. Secondo la ricostruzione che emerge – anticipata ieri dal Corriere fiorentino –, i due si sarebbero incrociati e conosciuti nell’albergo fiorentino. Laha spiegato alla polizia di essere stata ...