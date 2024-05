Il caso Toti e la grande questione irrisolta del finanziamento ai partiti

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanniriapre la discussione su quali siano i confini dei rapporti tra la politica e i suoi finanziatori. Ne parla il senatore Pier Ferdinando Casini in un’intervista alla Stampa, in cui dice che «indipendentemente da ungiudiziario o un altro: il tema in democrazia si pone a prescindere». E, secondo lui, va affrontato occupandosi di una legge sui, ripristinando ilpubblico e lavorando a una legge elettorale con le preferenze. Perché «siamo in una tempesta perfetta». Il senatore di Centristi per l’Europa ricorda che «caduta la Prima Repubblica, icome li conoscevamo sono stati sostituiti dapersonali, la formazione politica non esiste più, così come il radicamento territoriale. La classe ...

Le indagini in cui è coinvolto Giovanni Toti riguardano anche i presunti legami di corruzione tra il mondo politico e il settore dei rifiuti. All'attenzione degli inquirenti ci sono 195mila euro di finanziamenti . Il suo legale chiarisce: "Non c'è ...

"La vicenda Toti ", in concomitanza con la campagna e letto rale, "qualche dubbio lo lascia". Lo dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto , oggi a Bologna per una iniziativa e letto rale di FdI. A un mese dalle Europee, "irrompe una vicenda strana. ...

«So perfettamente che non dovrei prendere posizione pubblica su un tema che non mi riguarda, che questo tweet sarà criticato ed attaccato e che già sono abbastanza inviso ad una parte della magistratura, ma non ne posso fare a meno». Inizia così ...

