Le fake news di Robert F Kennedy sui vaccini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Uno dei più influenti diffusori di disinformazione suiè il senatore USA, un signore con il cervello letteralmente bacato – cioè con una tenia che si è incistata nel cervello , una condizione nota come neurocisticercosi – e che ha sperimentato conseguenze neurologiche per intossicazione da mercurio, ha fondato ed è sostenuto nella sua azione da un’organizzazione chiamata “Children's Health Defense”, che ha la pretesa di difendere la salute dei bambini opponendosi alla vaccinazione pediatrica. Quale paradiso di salute sperimenterebbero i bambini possiamo oggi affermarlo con precisione, in occasione della pubblicazione su Lancet di un lavoro frutto di un’ampia collaborazione internazionale che ha stimato gli effetti della campagna mondiale lanciata dall’OMS 50 anni fa per le vaccinazioni pediatriche contro ...