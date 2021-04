Napoli-Inter, sarà Doveri ad arbitrare il match (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Domenica prossima, durante il posticipo serale di Serie A si giocherà Napoli-Inter. Uno scontro al vertice tra le due squadre più in forma del campionato. Da una parte quindi gli azzurri che cercano di agguantare la Champions, dall’altra i nerazzurri che lottano per lo Scudetto sempre più vicino. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Doveri di Roma a dirigere Napoli-Inter. Assistenti Costanzo-Ranghetti. IV Uomo: Marini. VAR: Mazzoleni-Paganessi Questi tutti i precedenti con l’arbitro romano in Serie A. Napoli-Novara 2-0 il 21 aprile 2012 Napoli-Udinese 2-1 il 7 ottobre 2012 Napoli-Sampdoria 0-0 il 10 febbraio 2013 Napoli-Sassuolo 1-1 il 25 settembre 2013 Verona-Napoli 0-3 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Domenica prossima, durante il posticipo serale di Serie A si giocherà. Uno scontro al vertice tra le due squadre più in forma del campionato. Da una parte quindi gli azzurri che cercano di agguantare la Champions, dall’altra i nerazzurri che lottano per lo Scudetto sempre più vicino. A dirigere l’incontrol’arbitrodi Roma a dirigere. Assistenti Costanzo-Ranghetti. IV Uomo: Marini. VAR: Mazzoleni-Paganessi Questi tutti i precedenti con l’arbitro romano in Serie A.-Novara 2-0 il 21 aprile 2012-Udinese 2-1 il 7 ottobre 2012-Sampdoria 0-0 il 10 febbraio 2013-Sassuolo 1-1 il 25 settembre 2013 Verona-0-3 ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Tornano al lavoro i nerazzurri, in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la trasferta di N… - Inter : ?? | ARBITRO Verso #NapoliInter: Doveri dirigerà il match di domenica sera ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliInter sarà diretta dall’arbitro Doveri di Roma. ?? - fcin1908it : Napoli, Meret cerca spazio: agente al lavoro, idea Inter per il dopo Handanovic - cla_dallacqua : RT @Inter: ?? | ARBITRO Verso #NapoliInter: Doveri dirigerà il match di domenica sera ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter Napoli, la rimonta Champions passa dall'Inter: i numeri della squadra di Gattuso Rincorsa azzurra All'inizio di questa striscia positiva, dunque alla 23giornata , il Napoli era al settimo posto con 40 punti , in una classifica guidata sempre dall'Inter (53 punti) seguita dal ...

Arbitro designato per la Juve fa esplodere la polemica Così dovrà aver pensato il designatore Rizzoli che ha indicato Orsato per Atalanta - Juventus e Doveri con Mazzoleni al Var per Napoli - Inter. Ma questo non è il mondo ideale, è il mondo del pallone ...

Ospina out contro l'Inter: senza di lui il Napoli subisce più gol 15/04/2021 - Assenza pesante per il Napoli in vista del match contro l'Inter di domenica sera. David Ospina deve infatti fermarsi per il quarto infortunio di questa stagione. Il portiere del Napoli ha ...

Bordon: "Meret doveva giocare di più. La mia previsione su Napoli-Inter" Ivano Bordon ha parlato della poca continuità di Alex Meret al Napoli: 'Quest'anno doveva giocare di più, la poca continuità non lo fa crescere'.

