Benevento | la telefonata domenicale di Mastella | “Domani seimila tamponi al Palatedeschi Sì alla patrimoniale”

(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Consuetadel sindaco diClementeai suoi concittadini. “faremoal, e offriremo a tutti coloro che si sottoporranno al test due mascherine”, così si apre il messaggio di. “La morte di Claudio Ricci ci dice che il virus circola ancora e che non siamo al riparo, pertanto è importante fare il vaccino.andremo con il Presidente De Luca e con il direttore dell’Aslcaserma Pepicelli perché va attrezzata in modo da fare più vaccini possibile. Questo però dipende anche dal governo che al momento non dàCampania i vaccini che le spettano. ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, la #Telefonata domenicale di #Mastella: 'Domani seimila #Tamponi al #PalaTedeschi. Sì alla patrimon… - anteprima24 : ** #Mastella, appelli e inviti alla popolazione: dal sindaco un #Messaggio ai ristoratori **… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento telefonata

Liberoquotidiano.it

Decisiva unaal MISE del prefetto Claudio Palomba : ' Le deleghe - ha affermato - ... ' Se non ci convocheranno - ha aggiunto Vitodi Uilm - vorrà dire che ci auto - convocheremo ......4 anni ed è stata complice de Le Iene per organizzare lo scherzo all'attuale tecnico del... lo scherzo de Le Iene Pippo Inzaghi riceve ladi Pascalucci che gli comunica che un ...Per prenotazioni al gioco telefonare al 3496672566. Il 15 aprile, alle 18:00, su piattaforma zoom, sarà la volta dell’evento organizzato dalla Fidapa BPW Italy, sezione di Benevento che presenterà ...I Carabinieri della Stazione di Castelfranco in Miscano, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, a conclusione di un’articolata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà ...