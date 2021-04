ATP Marbella 2021 | Carlos Alcaraz si ferma in semifinale | Munar vittorioso In Finale sfida contro Carreño Busta

(Di sabato 10 aprile 2021) Giornata di semifinali nel torneo ATP di(Spagna) e match di un certo rilievo tenutisi sulla terra battuta spagnola. Partite in cui i padroni di casa hanno monopolizzato la scena e che tanto hanno detto. In primis, si è interrotta nel penultimo atto la cavalcata vincente del talentuoso classe 2003. Il giovane iberico, che ha regalato perle di non poco conto nei confronti precedenti, si è arreso al connazionale Jaume(n.95 del mondo) sullo score di 7-6 (4) 6-4 in 1 ora e 56 minuti., che nel suo percorso aveva sconfitto piuttosto nettamente il nostro Fabio Fognini, ha dato conferme di godere di un ottimo stato di forma, esprimendo un tennis solido al cospetto di un avversario pericoloso ma inesperto. Tuttavia, l’impressione destata darimane e ...

Advertising

carrenobustas : RT @SuperTennisTv: La finale dell'ATP di Marbella???? ????@pablocarreno91 ?? @jamunar_38 ???? #tennis - SuperTennisTv : La finale dell'ATP di Marbella???? ????@pablocarreno91 ?? @jamunar_38 ???? #tennis - sportface2016 : #ATPMarbella Carreno Busta e Munar volano in finale: sconfitti Ramos Vinolas e Alcaraz in semifinale - BetsFinland : Challenger Split: LIVE: Collarini - Rola: Rola @ 3,15 #unibet #paf #tennis #atp #marbella #cagliari #challenger… - BetsFinland : ATP Marbella: Musetti - Munar o25,5g @ 2,63 #unibet #paf #888sport #tennis #atp #marbella #cagliari #challenger… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Marbella

... per 3 - 6 2 - 6, dall'avversario norvegese, che ha dominato la partita, agli ottavi di finale del torneo250 in Spagna . Il 26enne di Sanremo, reduce dalla vittoria del Challenger, alla ...Fabio Fognini riceve una wild card per l250 di01/04/2021 A 12:55 L'incubo di Fognini sul proprio servizio non termina ad inizio secondo set: si salva nel primo gioco ...Giornata di semifinali nel torneo ATP di Marbella (Spagna) e match di un certo rilievo tenutisi sulla terra battuta spagnola. Partite in cui i padroni di casa hanno monopolizzato la scena e che tanto ...MARBELLA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Jaume Munar e' il secondo finalista dopo Pablo Carreno Busta dell'"AnyTech365 Andalucia Open", nuovo torneo Atp 250 con un montepremi di 408.800 euro che si sta disputa ...