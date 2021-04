Mundo Deportivo | Juventus in prima fila per Dembelé Contatti già avviati con l’agente

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 4 aprile 2021) Stando a quanto riferito dalasarebbe in, insieme al Manchester United, per assicurarsi le prestazioni di Ousmane Dembélé del Barcellona. Stando a quanto riportato dal quotidiano iberico, il club bianconero avrebbe già preso contatto condell’attaccante esterno francese col contratto in scadenza nel 2022, che per il momento non parrebbe intenzionato a rinnovare. Fabio Paratici segue da tempo il calciatore e sa che il Barça non può permettersi di perderlo a zero dopo averlo pagato 105 milioni nel 2017. Il sistema fiscale italiano, favorevole per i giocatori stranieri, potrebbe aiutare la Juve sull’ingaggio. Più deti Liverpool e PSG. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.