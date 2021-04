Chi è Aka7even? Età, Fidanzata Martina, Nome, Amici 20 e Instagram (Di sabato 3 aprile 2021) Aka 7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un cantante di Amici 20, napoletano di 20 anni, noto al pubblico per aver già partecipato ad X Factor 2018 e per aver lanciato con Biondo il singolo Coco in Duetto. E’ un allievo ufficiale della scuola di Amici 20 e partecipa al serale del programma. Chi è Aka7even? Nome: Luca Marzano Nome D’Arte: Aka 7even Segno Zodiacale: Leone Età: 20 anni Data di nascita: 23 0tt0bre duemila Luogo di Nascita: Vico Equense Professione: Cantante Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Aka 7even ha un tatuaggio lungo tutto l’avambraccio destro Profilo Instagram ufficiale: @aka 7even Profilo Tik Tok Ufficiale: @aka 7even Seguici sul nostro profilo Instagram Ufficiale: @chiecosa.it Biografia di ... Leggi su chiecosa (Di sabato 3 aprile 2021) Aka 7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un cantante di20, napoletano di 20 anni, noto al pubblico per aver già partecipato ad X Factor 2018 e per aver lanciato con Biondo il singolo Coco in Duetto. E’ un allievo ufficiale della scuola di20 e partecipa al serale del programma. Chi è: Luca MarzanoD’Arte: Aka 7even Segno Zodiacale: Leone Età: 20 anni Data di nascita: 23 0tt0bre duemila Luogo di Nascita: Vico Equense Professione: Cantante Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Aka 7even ha un tatuaggio lungo tutto l’avambraccio destro Profiloufficiale: @aka 7even Profilo Tik Tok Ufficiale: @aka 7even Seguici sul nostro profiloUfficiale: @chiecosa.it Biografia di ...

Advertising

AmiciUfficiale : Aka7Even e Sangiovanni aprono la seconda partita con una comparata PAZZESCA! Chi avete preferito? #Amici20 - Auropub : C’è chi mentre Aka7even cantava Rapide ha pensato a lei, e chi mente #amici20 - tomlivson91 : RT @forsesonostrana: tra rosa martina aka7even e deddy non so chi voglio che esca prima #Amici2020 - forsesonostrana : tra rosa martina aka7even e deddy non so chi voglio che esca prima #Amici2020 - zazoomblog : Aka7even a Amici20: chi è Luca Marzano. Tutto su vita carriera e fidanzata - #Aka7even #Amici20: #Marzano. #Tutto -