Sconcerti | «La Juventus è sbagliata | Ronaldo diventa il maggiordomo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Mario, nel suo editoriale sul Corriere della Sera, ha espresso questo duro giudizio sulla sconfitta dellacol Benevento Nel suo editoriale sul Corriere della Sera, Marioha analizzato la sconfitta della Juve con il Benevento. Ecco le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24– «Lanell’idea di squadra, ma in Italia non c’è nessuno con un’idea generale di calcio. I bianconeri non hanno neanche equilibrio,ildelle crepe sui muri, inutile perché gli ospiti scappano. Nella storia del club la colpa è sempre del tecnico, ma Pirlo è stato scelto come colpevole corretto fin da inizio anno ed adesso addirittura accusa ...