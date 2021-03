Da Banksy ai criptogatti | perché gli NFT sono una rivoluzione anche per il crowdfunding

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 19 marzo 2021) Forse avrete già letto di Morons (White), l’opera didata alle fiamme e poi rivenduta a 380mila euro in copia digitale sotto forma di NFT, cioè come Non Fungible Token. Di fatto questo speciale tipo di token - pensiamolo come un insieme di dati digitali, certificato via blockchain, ma non monetizzabile come una valuta digitale - sta rivoluzionando il mondo dell’arte. Vale sia per le opere che nascono direttamente in digitale, come video, illustrazioni e gif, ma potenzialmenteper opere fisiche che, come nel caso dell’opera di, cessano di esistere nel mondo reale per trasformarsi in bit certificati e di proprietà dell’acquirente.i beni di consumo potrebbero avere le loro edizioni speciali via NFT: le patatine Pringles, per esempio, hanno appena lanciato via Instagram il gusto CryptoCrisp, del ...