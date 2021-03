Sanremo, Fiorello tra ironia sul politically correct e sesso degli animali (Di venerdì 5 marzo 2021) ironia sul politically correct che rende la vita difficile a chi dell’ironia ha fatto uno degli strumenti del mestiere. Fiorello parte dalle critiche per aver parlato ieri della “magrezza” della modella Vittoria Ceretti: “Ormai è difficile, perché se dici ‘come stai bene?’ ti rispondono ‘allora prima stavo male?!’, body shaming. Se dici: ‘come sei dimagrito?’ ‘Allora prima ero grasso’, body shaming”, dice lo showman. Che poi torna sull’argomento nel “momento Dad” dedicato agli animali e alla loro capacità di fregarsene dell’aspetto fisico: “Gli animali sono meglio di noi. l’essere umano è troppo legato all’ aspetto esteriore, alla bellezza. Gli animali no, perché non lo sanno. Non è che un leone se perde peli sulla criniera si fa il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021)sulche rende la vita difficile a chi dell’ha fatto unostrumenti del mestiere.parte dalle critiche per aver parlato ieri della “magrezza” della modella Vittoria Ceretti: “Ormai è difficile, perché se dici ‘come stai bene?’ ti rispondono ‘allora prima stavo male?!’, body shaming. Se dici: ‘come sei dimagrito?’ ‘Allora prima ero grasso’, body shaming”, dice lo showman. Che poi torna sull’argomento nel “momento Dad” dedicato aglie alla loro capacità di fregarsene dell’aspetto fisico: “Glisono meglio di noi. l’essere umano è troppo legato all’ aspetto esteriore, alla bellezza. Glino, perché non lo sanno. Non è che un leone se perde peli sulla criniera si fa il ...

marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - _the_jackal : Quarta serata di Sanremo! Fiorello annuncia che stasera canteranno 30 cantanti in gara più 30 cantanti a caso, fini… - Agenzia_Ansa : #Sanremo2021, la terza serata si apre con l'omaggio dei Negramaro a Lucio Dalla #ANSA - PelleritoAsia : RT @maxencejtm87: ACHILLE LAURO E FIORELLO CANTANO ROLLS ROYCE A SANREMO, IO C’ERO #Sanremo2021 - albemichelotti : Primo giorno di festival: Eh no distanziamento è importante per la salute di tutti il carrellino con i fiori Quart… -