Coronavirus tra i giovani, l'effetto variante è entrata in classe: crescita esponenziale dei nuovi contagi tra 14 e 18 anni (Di venerdì 5 marzo 2021) ANCONA - Ci sarà pure un motivo stringente se diversi sindaci qui e là, soprattutto in provincia di Ancona, nell'ultima settimana hanno iniziato a sbarrare gli ingressi in classe, andando oltre l'... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 5 marzo 2021) ANCONA - Ci sarà pure un motivo stringente se diversi sindaci qui e là, soprattutto in provincia di Ancona, nell'ultima settimana hanno iniziato a sbarrare gli ingressi in, andando oltre l'...

