Scuola, il Tar Campania boccia l’ennesimo ricorso contro De Luca: Opportuna la chiusura (Di giovedì 4 marzo 2021) Con un decreto della quinta sezione, il Tar della Campania ha rigettato un ricorso presentato da docenti e genitori contro la Regione per chiedere l’annullamento dell’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 14 marzo. Nel provvedimento si ricorda la diffusione delle varianti del virus inglese, sudafricana e brasiliana, che sono connotate “da maggiore diffusività nella popolazione anche in fasce di età scolare”, circostanza che sta alla base di alcune previsioni contenute nel Dpcm di Mario Draghi, firmato il 2 marzo ma in vigore dal prossimo 6 marzo, che contiene la possibilità di disporre la sospensione delle attività didattica in presenza nelle aree connotate da alto rischio di diffusione del virus. L’ordinanza di Vincenzo De Luca appare “non irragionevolmente ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Con un decreto della quinta sezione, il Tar dellaha rigettato unpresentato da docenti e genitorila Regione per chiedere l’annullamento dell’ordinanza che dispone ladelle scuole di ogni ordine e grado fino al 14 marzo. Nel provvedimento si ricorda la diffusione delle varianti del virus inglese, sudafricana e brasiliana, che sono connotate “da maggiore diffusività nella popolazione anche in fasce di età scolare”, circostanza che sta alla base di alcune previsioni contenute nel Dpcm di Mario Draghi, firmato il 2 marzo ma in vigore dal prossimo 6 marzo, che contiene la possibilità di disporre la sospensione delle attività didattica in presenza nelle aree connotate da alto rischio di diffusione del virus. L’ordinanza di Vincenzo Deappare “non irragionevolmente ...

