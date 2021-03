Bianchi “La variante Covid ci ha costretti a chiudere la scuola”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lainglese ha modificato radicalmente il quadro precedente: colpisce anche i ragazzi e non solo quelli tra i 10 e i 19 anni, ma anche più piccoli”. Lo dice il ministro dell'Istruzione, Patrizio, in un'intervista a La Stampa, spiegando la decisione dile scuole nelle zone dove è più elevata l'incidenza dei contagi del-19. “Abbiamo chiesto un parametro chiaro – prosegue – Il Cts ce lo ha dato: 250 casi ogni 100 mila abitanti. Abbiamo fatto delle scelte. Lasarà a distanza in situazioni eccezionali e comunque nelle aree in cui servono forti restrizioni legate all'andamento dell'epidemia. Dobbiamo tutelare la salute pubblica, in particolare quella dei nostri bambini, e preservare la piena funzionalità del sistema sanitario”, ha sottolineato il ...