Sanremo 2021: ecco chi vincerà il Festival secondo le quotazioni dei bookmakers (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri sera è andata in onda la prima serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il palco dell'Ariston ha ospitato i primi 13 campioni e le 4 nuove proposte, oltre agli ospiti della serata che hanno accompagnato la conduzione di Fiorello e Amadeus. Quest'anno di carne al fuoco c'è né tanta, e forse anche troppa: le giovani proposte che hanno trionfato alla prima tranche sono stati Gaudiano e Folcast, che con dei pezzi un po' «faciloni» hanno comunuqe fatto meglio rispetto ad Avincola e Elena Faggi. I Big che si sono esibiti hanno dato dello spettacolo, da Max Gazzè e Fedez con Francesca Michielin, tutti più o meno hanno raccontato il loro brano inedito in maniera efficace. Certo, questa prima serata non ha di certo brillato per contenuto e originalità - ricordiamo Rancore con «Eden» nel Festival dell'anno scorso - ma ancora ... Leggi su ultimora.news

