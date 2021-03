Matilda De Angelis, come baciarsi e perché “limonare” duro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Matilda De Angelis, insegna a baciarsi e invita tutti a limonare appena possibile. “Limonatevi tutti,” dice dalla cattedra dell’Ariston. La giovane e sensuale attrice, co-conduttrice accanto ad Amadeus della 71esima edizione del Festival di Sanremo, sfrutta la moda della didattica a distanza affrontando l’argomento che necessita più di ogni altro una stretta vicinanza. Un contrasto evidente rispetto alla nostra attuale situazione pandemica su cui è possibile giocare la carta della ridondanza emotiva e dell’ironia giocosa. La prima serata del Festival regala, così, una lezione sull’arte del bacio a partire da una serie di suggestioni poetiche fino ad arrivare a una serie di considerazioni tecniche. Non manca naturalmente una buona dose di retorica, addolcita da un tono comico e quasi canzonatorio che per fortuna non ha ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021)De, insegna ae invita tutti aappena possibile. “Limonatevi tutti,” dice dalla cattedra dell’Ariston. La giovane e sensuale attrice, co-conduttrice accanto ad Amadeus della 71esima edizione del Festival di Sanremo, sfrutta la moda della didattica a distanza affrontando l’argomento che necessita più di ogni altro una stretta vicinanza. Un contrasto evidente rispetto alla nostra attuale situazione pandemica su cui è possibile giocare la carta della ridondanza emotiva e dell’ironia giocosa. La prima serata del Festival regala, così, una lezione sull’arte del bacio a partire da una serie di suggestioni poetiche fino ad arrivare a una serie di considerazioni tecniche. Non manca naturalmente una buona dose di retorica, addolcita da un tono comico e quasi canzonatorio che per fortuna non ha ...

stanzaselvaggia : Matilda De Angelis è molto più brava di tutti gli uomini visti fino ad ora sul palco, conduttore compreso. #Sanremo2021 - CdGherardesca : Si, confermo, Matilda De Angelis la cosa migliore della serata. Decisamente più televisiva, spigliata e spiritosa d… - MarioManca : Io Matilda De Angelis la amo da sempre: è fresca, spigliata, poliedrica, recita, canta, conduce, un talento che mer… - JessicaHill91 : RT @amaricord: In che senso il Corriere della Sera ha dato 7.5 a Ibrahimovic scrivendo 'sa fare spettacolo in campo ma anche in tv' e 6 a M… - mrschaelisa : RT @amaricord: In che senso il Corriere della Sera ha dato 7.5 a Ibrahimovic scrivendo 'sa fare spettacolo in campo ma anche in tv' e 6 a M… -