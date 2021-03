Turismo in Sardegna: nel 2020 persi 497 milioni di euro (Di martedì 2 marzo 2021) CAGLIARI – Nel 2020 la pandemia in Sardegna ha mandato in fumo oltre 8,2 milioni di presenze turistiche e 1,8 milioni di arrivi. Numeri, dimezzati rispetto al 2019, che si traducono in una flessione della spesa di quasi 497 milioni di euro. È quanto emerge da una stima dell’istituto Demoskopika, in attesa dei dati ufficiali dell’Istat su base regionale. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) CAGLIARI – Nel 2020 la pandemia in Sardegna ha mandato in fumo oltre 8,2 milioni di presenze turistiche e 1,8 milioni di arrivi. Numeri, dimezzati rispetto al 2019, che si traducono in una flessione della spesa di quasi 497 milioni di euro. È quanto emerge da una stima dell’istituto Demoskopika, in attesa dei dati ufficiali dell’Istat su base regionale.

