Fiorentina, tutti convocati per la Roma: compresi gli infortunati (Di martedì 2 marzo 2021) La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro la Roma: chiamati a raccolta anche gli infortunati Kouamé e Bonaventura. La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro la Roma. Il tecnico Cesare Prandelli ha chiamato tutti a raccolta, compresi gli infortunati Christian Kouamé e Giacomo Bonaventura. Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Callejon, Pulgar, Borja Valero. Attaccanti: Kouame, Kokorin, Montiel, Ribery, Vlahovic.

