Silurato Arcuri | ora è ufficiale Al suo posto il generale Figliuolo come nuovo Commissario

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, hail superDomenicoe ha nominato al suoildi Corpo d’Armata, Francesco Paolopaga la lunga serie di disastri che ha commesso fin dall’inizio della pandemia, dai ritardi delle mascherine a quelli per l’allestimento delle terapie intensive, passando per il piano vaccini fallimentare, lo spreco di risorse per gli inutili banchi a rotelle, etc. etc. etc. Un elenco lunghissimo a cui solo Giuseppe Conte non ha mai badato. Anzi, ogni volta lo ha difeso e gli ha dato un incarico in più.riporta Repubblica, ilFrancesco Paolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici ...