Grande Fratello Vip: e se vincesse Pierpaolo Petrelli? (Di domenica 28 febbraio 2021) Educato e sempre onesto, Petrelli non ha mai pensato di giocare a favore di telecamera: ecco perchè dovrebbe vincere il Grande Fratello Vip Il vento è cambiato a Cinecittà e a poche ore dalla Finale del Grande Fratello Vip, in onda domani sera alle 21.40 su Canale 5, la vittoria che sembrava ormai salda nelle mani dell’influencer Tommaso Zorzi potrebbe invece volgere a favore di Pierpaolo Petrelli, a ben guardare la vera rivelazione della quinta edizione del reality, mai così lungo come quest’anno, condotto da Alfonso Signorini. Entrato in punta di piedi nella Casa più spiata della tv italiana, l’ex Velino di Striscia la notizia ha saputo conquistare pian piano la fiducia del pubblico, che oggi lo ha eletto a ineludibile sex-symbol della Casa, avendo dalla sua ... Leggi su zon (Di domenica 28 febbraio 2021) Educato e sempre onesto,non ha mai pensato di giocare a favore di telecamera: ecco perchè dovrebbe vincere ilVip Il vento è cambiato a Cinecittà e a poche ore dalla Finale delVip, in onda domani sera alle 21.40 su Canale 5, la vittoria che sembrava ormai salda nelle mani dell’influencer Tommaso Zorzi potrebbe invece volgere a favore di, a ben guardare la vera rivelazione della quinta edizione del reality, mai così lungo come quest’anno, condotto da Alfonso Signorini. Entrato in punta di piedi nella Casa più spiata della tv italiana, l’ex Velino di Striscia la notizia ha saputo conquistare pian piano la fiducia del pubblico, che oggi lo ha eletto a ineludibile sex-symbol della Casa, avendo dalla sua ...

fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - YesicaMylano : RT @trash_italiano: Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - yoursoulslight : RT @zerowidee: il grande fratello canadese comincia la prossima settimana e in questi giorni la produzione ha tagliato fuori uno dei ragazz… -