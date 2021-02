Covid, Sardegna in zona bianca: è la prima in Italia. I colori delle altre (Di sabato 27 febbraio 2021) Covid, Sardegna in zona bianca: cosa cambia per i cittadini. Ritornano anche le rosse per alcune regioni. La Liguria torna gialla (screenshot video)Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che entra in vigore da lunedì 1 marzo. In base ai dati forniti dalla Cabina di regia che tiene conto dell’andamento dell’epidemia, la Sardegna va in zona bianca, ossia nella fascia meno pericolosa introdotta dal governo Conte e che finora mai era stata applicata. La zona bianca può essere ritenuta quella più vicina alla “normalità”, alla condizione pre Covid. Non mancano purtroppo regioni dove le condizioni sono ben peggiori. Il Molise e la Basilicata vanno in zona rossa ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021)in: cosa cambia per i cittadini. Ritornano anche le rosse per alcune regioni. La Liguria torna gialla (screenshot video)Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che entra in vigore da lunedì 1 marzo. In base ai dati forniti dalla Cabina di regia che tiene conto dell’andamento dell’epidemia, lava in, ossia nella fascia meno pericolosa introdotta dal governo Conte e che finora mai era stata applicata. Lapuò essere ritenuta quella più vicina alla “normalità”, alla condizione pre. Non mancano purtroppo regioni dove le condizioni sono ben peggiori. Il Molise e la Basilicata vanno inrossa ...

