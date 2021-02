America' s Cup | Auckland di nuovo in lockdown Salta tutto ?

(Di sabato 27 febbraio 2021) E'allarme per Covid-19 ad Auckalnd, rischio di posticipare inizio finale dell''s Cup. Per lunedìlo Yacht Declaration ?annunciato dalla prima ministra Jacinda Ardern, salirà nuovamente a livello 3 proprio nella città di, sede della finale dell''s Cup, per uncaso di covid-19.nervosismo veleggia nelle basi dei due team sfidanti, in subbuglio il comitato organizzatore in attesa di decisioni più pertinenti del governo neozelandese. y key 6901ea96cb13f03d.html

GDF : Da Auckland i saluti dell'atleta delle #FiammeGialle Romano Battisti a bordo di Luna Rossa nell'America's Cup!… - Eurosport_IT : Tutto bloccato ad Auckland, nuovo lockdown a partire dalle 18 di sabato. Slitta la #AmericasCup? ?? #LunaRossa - Agenzia_Ansa : #LunaRossa vince la Prada Cup e conquista l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zeala… - canottaggio1888 : RT @GDF: Da Auckland i saluti dell'atleta delle #FiammeGialle Romano Battisti a bordo di Luna Rossa nell'America's Cup! #NoiconVoi #italrem… - DelbonoRoberto : RT @Eurosport_IT: Tutto bloccato ad Auckland, nuovo lockdown a partire dalle 18 di sabato. Slitta la #AmericasCup? ?? #LunaRossa https://t… -

'A causa dell'ultimo blocco del livello 3 di Covid - 19 annunciato questa sera dal governo,'sEvent Ltd sta esaminando la situazione e nei prossimi giorni collaborerà con le autorità e le agenzie competenti per risolvere le implicazioni'. Così si legge in un tweet pubblicato dall'...A rischio l'avvio dell''sla cui prima regata tra Team New Zealand e Luna Rossa è in programma nella notte italiana tra venerdì 5 e sabato 6 marzo. La prima ministra neozelandese, Jacinda Ardern, ha annunciato un ...A rischio l'avvio dell'America's cup la cui prima regata tra Team New Zealand e Luna Rossa è in programma nella notte italiana tra venerdì 5 e sabato 6 marzo. La prima ministra neozelandese, Jacinda ...Il lockdown scatta per un solo contagio, e la città di Auckland a partire da domani e per una settimana resta in confinamento: ecco la strategia della Nuova Zelanda per cercare di ...