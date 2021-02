Fino a 5 mila euro se l’hai ancora: ecco perchè questa moneta vale tantissimo! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Torniamo anche oggi sull’argomento legato al mondo della numismatica ed andiamo a scoprire una nuova moneta rara della quale non abbiamo ancora parlato. Si tratta di uno di quei pezzi emessi in concomitanza con un importante evento che oggi ha raggiunto un valore elevato. Succede spesso, infatti, come abbiamo più volte sottolineato, che alcune monete possano incrementare a dismisura la propria quotazione. Nonostante su di essa vi sia scritto un determinato valore, la stessa potrebbe essere rivenduta a prezzi esorbitanti. Andiamo a vedere, all’interno di questo articolo, nello specifico quale sia la moneta rara che nel corso degli anni ha raggiunto un valore di mercato veramente altissimo. Nel caso in cui dovessi trovarla all’interno di un cassetto o se magari l’avevi già conservata, questo potrebbe essere il momento ideale per venderla ... Leggi su android-news.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021) Torniamo anche oggi sull’argomento legato al mondo della numismatica ed andiamo a scoprire una nuovarara della quale non abbiamoparlato. Si tratta di uno di quei pezzi emessi in concomitanza con un importante evento che oggi ha raggiunto un valore elevato. Succede spesso, infatti, come abbiamo più volte sottolineato, che alcune monete possano incrementare a dismisura la propria quotazione. Nonostante su di essa vi sia scritto un determinato valore, la stessa potrebbe essere rivenduta a prezzi esorbitanti. Andiamo a vedere, all’interno di questo articolo, nello specifico quale sia larara che nel corso degli anni ha raggiunto un valore di mercato veramente altissimo. Nel caso in cui dovessi trovarla all’interno di un cassetto o se magari l’avevi già conservata, questo potrebbe essere il momento ideale per venderla ...

esperonews : M5S all’Ars: E’ scandaloso, in Sicilia c’è chi straguadagna nella lotta al Covid fino a 27 mila euro al mese… - Ettore79597694 : RT @ilconterosso1: @Yi_Benevolence India. 1.350.000.000 ab.,11.000.000 casi,157.000 decessi. Poche mascherine Zero cure Zero lockdown Zer… - ilconterosso1 : @Yi_Benevolence India. 1.350.000.000 ab.,11.000.000 casi,157.000 decessi. Poche mascherine Zero cure Zero lockdow… - auanasghens : @fisicoperaria @Alberto_Rizzi_ @davcarretta Esatto. Il dato finale delle somministrazioni di ieri lo avremo stase… - piudimai : RT @filtcgilvenezi1: Per i lavoratori dei #porti è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale che sarà valido da gennaio 2021 fino a… -