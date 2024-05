Concertone - Morgan censurato? Ecco come è andata davvero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Durante il Concerto del Primo Maggio,ha fatto parlare di sé non solo per la sua musica, ma anche per una particolarità nella sua esibizione. Mentre si esibiva in “Altrove” in duetto con Noemi, la loro performance è stata interrotta dalla regia, che ha preferito trasmettere interviste e pubblicità. Contrariamente alle aspettative, il cantante ha chiarito che era stato lui stesso a chiedere di essere sfumato dalla diretta televisiva, a causa del superamento del minutaggio consentito: “Ho detto agli organizzatori: ‘Voi mi sfumate dalla diretta tv e io vado avanti per la piazza’”. Questa mossa, secondo, non è stata fonte di polemica ma piuttosto il momento più “rock” della serata: “Sarei stato costretto a tagliare la canzone. C’era il minutaggio da rispettare”. Parallelamente alla sua performance,ha rilasciato ...